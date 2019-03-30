Футбол

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матчеСпорт-Экспресс вчера в 09:58

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран. "Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке.
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«Леганес» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Газета.Ruвчера в 10:05

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

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Примера. «Хетафе» проиграл «Леганесу», команда рискует вылететь из зоны ЛЧ

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«Хетафе», не проигрывавший на протяжении 7 матчей, уступил «Леганесу»

Sport24.ruвчера в 09:54

Гол после забега с центра поля — в видеообзоре матча «Хетафе» — «Леганес»

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Sports.ruвчера в 10:22

«Леганес» прервал беспроигрышную серию «Хетафе»

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Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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