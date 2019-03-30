Футбол

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матчеСпорт-Экспресс вчера в 09:58

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран. "Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке.
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«Леганес» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

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«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

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