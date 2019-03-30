«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матчеСпорт-Экспресс вчера в 09:58

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран. "Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Политика Путин напомнил об идее антитеррористической коалиции Путин обратил внимание саммита на необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, что в целом стабилизировало бы ситуацию на Ближнем Востоке.

Футбол «Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро Президент английского клуба Дэниэл Леви хочет выручить с продажи не менее 150 млн евро.

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Чувашии, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Авто Названы автомобили с лучшей шумоизоляцией В категории SUV победителем стал японский паркетник Хонда Пилот. Конструкторы спроектировали лучшую шумоизоляцию среди конкурентов.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Единоборства Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».

Политика Зеленский в случае победы пересядет на велосипед Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.

Недвижимость Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.

Политика Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина Президент России Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам жарит шашлык и очень любит чай по местному традиционному рецепту.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Авто Cемиместный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L вышел на китайский рынок T5L представляет собой немного увеличенный вариант кроссовера Dongfeng Fengxing T5, вышедшего на рынок в сентябре 2018 года.

Армия и оружие Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.

Политика Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.

Происшествия Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.

Шоу-бизнес Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера Певица Наташа Королева боится, что ее сын пойдет по стопам отца Сергея Глушко и станет стриптизером.

Спорт Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Гаджеты Пользователи протестировали смартфон Meizu 16s в Geekbench Флагманский смартфон Meizu 16s от китайских разработчиков был протестирован в популярном тестовом пакете Geekbench.