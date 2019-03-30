«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матчеСпорт-Экспресс вчера в 09:58

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран. "Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке.

Музыка Уральская певица покорила Тимати и Басту со второго раза Артистка смогла попасть в проект со второй попытки. Stasya появилась в седьмом выпуске нового сезона шоу с песней собственного сочинения.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Хоккей Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Футбол «Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции "Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции.

Происшествия МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.

Наука Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.

Кино Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» за лучшую режиссуру Жюри оценило его фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».

Происшествия В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника Ранее стало известно, что в лесу было найдено тело 18-летнего солдат срочника, который сбежал из воинской части, дислоцированной в Уссурийске.

Происшествия Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.

Политика Times: Мэй может лишиться шести министров "Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.

Космос НАСА испытало первый марсианский вертолет Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Здоровье Специалисты назвали пастеризованное молоко опасным для сердца Отдельные образцы дешевого пастеризованного молока могут быть опасным для сердечно-сосудистой системы, поскольку в них присутствует много растительных заменителей молочного жира.

Экономика Назван средний размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.