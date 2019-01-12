Футбол

«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере
Чемпионат
08:53

Леганес — Уэска
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Бутарке
30′
Гонсало Мелеро
Димитрис Сиовас
35′
Унаи Бустинса
58′
62′
Гонсало Мелеро
Алекс Гальяр
Гвидо Марсело Каррильо
Мартин Брэйтуэйт
64′
65′
Роберто Сантамария
67′
Хорхе Пулидо
70′
Давид Феррейро Кирога
Луис Авила
Юссеф Эн-Несири
73′
Оскар Родригес
Набиль Эль-Жар
77′
79′
Мойсес Гомес
Самуэле Лонго
Хонатан Сильва
89′
Юссеф Эн-Несири
Ресио
90′+4′
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Уэску». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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