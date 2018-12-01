Футбол

«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании
Чемпионат
12:22

«Леганес» одержал победу в матче 14-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Чемпионат12:22

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«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

РИА Новости12:36

«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

Чемпионат12:22

«Вальядолид» неожиданно пропустил четыре мяча от «Леганеса»

Евро-футбол.ру12:18

«Леганес» в гостях обыграл «Вальядолид»

Sportbox.RU12:09

«Леганес» в гостях обыграл «Вальядолид»

Матч ТВ12:09

«Леганес» обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Каррильо

Спорт-Экспресс12:12

«Леганес» в гостях обыграл «Вальядолид»

LiveSport.ru12:38
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