Футбол

«Леганес» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании
РИА Новости
вчера в 17:16

"Леганес" обыграл "Алавес" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.
РИА Новостивчера в 17:16

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«Леганес» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 17:16

«Алавес» на выезде уступил «Леганесу» в 13-м туре чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 17:08

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

Матч ТВвчера в 16:57

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

Sportbox.RUвчера в 16:57

«Алавес» упустил возможность выйти на первое место в таблице Примеры

Чемпионатвчера в 16:51

«Леганес» не позволил «Алавесу» снова выйти в лидеры Ла Лиги

Евро-футбол.рувчера в 16:55

«Леганес» обыграл «Алавес», Лунин отстоял на ноль

Спорт-Экспрессвчера в 16:55
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Футбол

Гол Смолова не помог «Локомотиву» избежать поражения от «Урала»

Московский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 23:30
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Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир

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Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Моуриньо: «Санчес ни разу не говорил мне, что хочет уйти из МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что нападающий манкунианцев Алексис Санчес хочет покинуть клуб.
Обновлено в 01:33
Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 00:43
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»

Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.
Обновлено в 01:01
Футбол

Рязанец Кучаев впервые вышел на поле после тяжелой травмы

Уроженец Рязани, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев впервые с мая 2018 года вышел на поле в официальном поединке.
Обновлено в 01:13
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»

УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 01:26
Футбол

Нападающий «Урала» Погребняк не сыграет в нынешнем календарном году

Обновлено вчера в 21:22
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Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

«Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал

Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
Обновлено вчера в 17:33
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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено вчера в 16:46
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СМИ: Берхалтер и Пареха претендуют на пост главного тренера сборной США

Названы претенденты на пост главного тренера сборной США. На данный момент должность является вакантной.
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Баскский футбольный клуб из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков. Лучшие годы клуба пришлись на начало XXI века, когда команда регулярно финишировала в верхней части чемпионата Испании и была постоянным участником еврокубков.
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