Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»
Матч ТВ
16:57

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит в конце первого тайма после точного удара нападающего Юссефа Эн-Несири.
Матч ТВ16:57

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«Алавес» на выезде уступил «Леганесу» в 13-м туре чемпионата Испании

Sport24.ru17:08

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

Матч ТВ16:57

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

Sportbox.RU16:57

«Леганес» не позволил «Алавесу» снова выйти в лидеры Ла Лиги

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«Алавес» упустил возможность выйти на первое место в таблице Примеры

Чемпионат16:51

«Леганес» обыграл «Алавес», Лунин отстоял на ноль

Спорт-Экспресс16:55

Примера. Идущий в зоне Лиги чемпионов «Алавес» проиграл «Леганесу»

Бомбардир.ру16:53
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Футбол

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

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На 57-й минуте забитым мячом отметился защитник армейцев Хердюр Магнуссон, откликнувшийся на подачу Ивана Облякова с углового.
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Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

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Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

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Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.
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Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
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Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 17:24
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Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
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«Барселона» заинтересована в защитнике «Зенита» Ивановиче

Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу.
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Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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