Футбол
«Леганес» хочет продлить аренду Лунина ещё на один сезон
«Леганес» хочет продлить аренду Лунина ещё на один сезонREGNUM02:28
Украинский вратарь Андрей Лунин может остаться в аренде в «Леганесе» ещё на один сезон. Об этом заявил главный тренер клуба Маурисио Пеллегрино, сообщает Sport.es. По словам Пеллегрино, «Леганес» хочет продлить аренду Лунина.
REGNUM02:28
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Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Песков: Россия достигла понимания с WADA
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 04:39
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково
Обновлено в 00:28
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом
В частном доме в подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
США исключили размещение войск на Курилах
Обновлено в 04:38
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Политика
Кремль оценил идею обмена Уилана на Бутину
Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена подозреваемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Интернет-магазины начали подключать к онлайн-оплате пошлин
"Почта России" и Федеральная таможенная служба запустили пилот по дистанционному взиманию таможенных пошлины за товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено в 04:12
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Опрокинувшийся в Оренбуржье поезд вез алкогольную продукцию и цемент
Грузовой поезд, вагоны которого сошли с рельсов и опрокинулись в Оренбургской области, был гружен алкогольной продукцией, цементом и цинком, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:27
Происшествия
На курорте в Камбодже погибли двое россиян
В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:10
Экономика
В России выросли цены на смартфоны Apple и Samsung
С 1 января 2019 года цены в онлайн-магазине компании на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Samsung.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Песков: ослабление санкций США носит точечный характер
Представитель Кремля подчеркнул, что в США сейчас «ведётся кропотливая работа», но в Вашингтоне очень много недружественных проявлений по отношению к России.
Обновлено в 04:53
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Суд впервые прекратил дело после декриминализации статьи 282 УК РФ
Российский суд впервые после внесения поправок в статью 282 УК РФ закрыл уголовное дело о постах в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:12
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США во вторник заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 00:47
Общество
Исторический парк на ВДНХ начал проверку из-за заклеенных дат трагедий
Служебную проверку начали в московском парке "Россия - моя история" на ВДНХ из-за заклеенных дат трагических событий в РФ, наклейки с дат сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта
Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Политика
Роскосмос не станет выходить из проектов с NASA из-за визита Рогозина
Несмотря на отмену приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США, госкорпорация не намерена выходить из совместных с NASA проектов, заявил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
Обновлено в 01:27
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Песков опроверг намерение России вмешиваться в израильские выборы
Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
DM: в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил российского робота
Обновлено в 02:48
Политика
Володин поставил Госдуме новую задачу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил новую задачу нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.
Обновлено в 02:21