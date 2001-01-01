Украинский вратарь Андрей Лунин может остаться в аренде в «Леганесе» ещё на один сезон. Об этом заявил главный тренер клуба Маурисио Пеллегрино, сообщает Sport.es. По словам Пеллегрино, «Леганес» хочет продлить аренду Лунина.

«Леганес» хочет продлить аренду Лунина ещё на один сезон

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