Футбол

«Леганес» хочет продлить аренду ЛунинаСоветский спорт 11:37

По информации издания, Леганес уже обратился к руководству Реала с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем. В нынешнем сезоне Лунин провел шесть матчей в составе Леганеса, в которых пропустил пять голов.
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«Леганес» хочет продлить аренду Лунина

Советский спорт11:37

СМИ: «Леганес» хочет продлить аренду Лунина

Спорт-Экспресс10:59

СМИ: «Леганес» намерен продлить аренду Лунина

Sportbox.RU11:30

СМИ: «Леганес» намерен продлить аренду Лунина

Матч ТВ11:30
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Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. На правах аренды выступает за клуб «Леганес». Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную.
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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