Футбол
«Леганес» хочет продлить аренду ЛунинаСоветский спорт 11:37
По информации издания, Леганес уже обратился к руководству Реала с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем. В нынешнем сезоне Лунин провел шесть матчей в составе Леганеса, в которых пропустил пять голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Авто
ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях
ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
Обновлено в 04:55
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Космос
В Иванове соберут телескоп
Телескоп планируется разместить в деревне Столбищи Савинского района.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Истребитель Су-57 оснастят управляемой «умной бомбой» КАБ-250
Истребитель Су-57 укомплектуют управляемой «умной бомбой» модели КАБ-250.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В ДНР обстрелами ВСУ разрушено три жилых дома
Обновлено в 07:05
Хоккей
Россия — Чехия 3:0 (3-й период)
Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.
Обновлено в 10:50
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Обновлено в 04:59
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Основатель Oasis Ноэль Галлахер отпраздновал чемпионство с игроками «Манчестер Сити» в раздевалке
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Политика
Поставки бутылок в Крым возобновились
"Кавминстекло" является одним из крупнейших поставщиков стеклотары в Крым, совокупные годовые объемы поставок на предприятия полуострова составляют 35-40 млн бутылок, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Музыка
На ВДНХ пройдут «Мировые балетные каникулы»
Обновлено в 09:58
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Транспорт
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли
У станций петербургского метрополитена "Балтийская" и "Василеостровская" появятся вторые вестибюли.
Обновлено в 11:35