Футбол
«Леганес» хочет продлить аренду ЛунинаСоветский спорт вчера в 11:37
По информации издания, Леганес уже обратился к руководству Реала с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем. В нынешнем сезоне Лунин провел шесть матчей в составе Леганеса, в которых пропустил пять голов.
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Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Правительство Японии осудило депутата за слова о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга раскритиковал депутата Хадаку Маруяму за слова о "войне" за Курилы.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Муж Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
Кaк пишет Газета.ру, Aбрaмов обрaтился к предстaвителям компaнии Нидерлaндов Talpa Media Holdings, которaя является влaдельцем «Голосa», и пожaловaлся им, что его семья подверглaсь трaвле после победы дочери нa шоу.
Обновлено 12 мая в 08:41
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Савченко, защищая Зеленского, принесла наручники спикеру Рады
Обновлено вчера в 11:53
Общество
ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей
ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу «Дом-2»
Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию комментировать отказывается.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул свой пост
В совет директоров UC Rusal Валиев входил с начала 2019 г. После его ухода в совете останутся исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти и Вячеслав Соломин, а также независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено вчера в 14:52