Футбол
«Леганес» хочет продлить аренду ЛунинаСоветский спорт 11:37
По информации издания, Леганес уже обратился к руководству Реала с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем. В нынешнем сезоне Лунин провел шесть матчей в составе Леганеса, в которых пропустил пять голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 00:00
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Политика
Власти Китая направили медикаменты в Венесуэлу
Как сообщили в министерстве внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы, в страну прибывает партия медикаментов из КНР.
Обновлено в 18:11
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Экономика
Долги россиян начали массово возвращать через суд
Банки, коллекторы и микрофинансовые организации (МФО) стали чаще возвращать долги граждан через суд, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве.
Обновлено в 04:30
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Футбол
Ванда Нара: «Устала повторять, что Икарди остается в „Интере“»
Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала возможный уход футболиста из клуба.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Музыка
Объявлены участники XVI Конкурса Чайковского
"Участники первого тура Конкурса Чайковского определены, их имена опубликованы на сайте", - сказал Гергиев.
Обновлено в 05:49
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Общество
Директора сети «Мегамаг» оштрафовали на 10 тысяч рублей за неправильную маркировку товаров
Директор сети супермаркетов "Мегамаг" в Магадане привлечена к 10 тысячам рублей штрафа за нарушения требований к маркировке пищевой продукции, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Магаданской области.
Обновлено в 18:55
Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Политика
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): купите себе паспорт ЕС за два миллиона евро (Dagens Nyheter)
По словам киприотских властей, нормы ужесточатся. Но сам принцип останется тем же: паспорт ЕС можно купить.
Обновлено в 18:09
Футбол
«Палермо» отправлен в третий дивизион
Палермо отправлен в итальянскую серию C за незаконные действия бывшего владельца Маурисио Дзампарини, утверждает Football Italia.
Обновлено в 15:19
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03