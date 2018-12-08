Футбол
"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.
Спорт-Экспресс16:54
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Футбол
«Ювентус» упрочил лидерство в Серии А благодаря победе над «Интером»
Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой туринской команды со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 66-й минуте забил хорватский нападающий хозяев Марио Манджукич.
Обновлено в 19:47
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено в 15:39
Футбол
Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве
Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол
Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси
"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол
«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»
В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено в 17:14
Футбол
«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол
Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено в 19:09
Футбол
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ
Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 18:24
Футбол
Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой
Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Зенит» в зимнее трансферное может пополниться полузащитником «Астаны»
С учетом травмы опорника Кристиана Нобоа и возможного ухода зимой из «Зенита» Леандро Паредеса в один из итальянских клубов, селекционный отдел «сине-бело-голубых» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы.
Обновлено в 17:04
Футбол
Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы
Обновлено в 15:01
Футбол
Компани: «Именно такой тренер как Сарри и был нужен Азару»
Не припомню, чтобы у Эдера было много подобного в карьере. Определенно, именно такой тренер и был ему нужен.
Обновлено в 14:22
Футбол
Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
Футбол
Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом
Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 15:41
Футбол
Защитник «МЮ» Дармиан зимой может перейти в «Фулхэм»
Итальянский футболист перешёл из «Торино» в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.
Обновлено в 19:59