Футбол

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
16:54

"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.
Спорт-Экспресс16:54

Подробнее о событии

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

Советский спорт17:06

«Хетафе» не проиграл «Леганесу» и поднялся на шестое место

Sportbox.RU16:57

«Хетафе» не проиграл «Леганесу» и поднялся на шестое место

Матч ТВ16:57

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью

Спорт-Экспресс16:54

«Леганес» поделил очки с «Хетафе» в матче Примеры

Чемпионат16:52

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе», продлив серию без поражений в Ла Лиге до 5 матчей

Sport24.ru16:57

Примера. «Леганес» не смог дома переиграть «Хетафе» и другие матчи 15-го тура

Sport.ru16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Футбол

«Ювентус» упрочил лидерство в Серии А благодаря победе над «Интером»

Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой туринской команды со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 66-й минуте забил хорватский нападающий хозяев Марио Манджукич.
Обновлено в 19:47
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено в 15:39
Футбол

Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено в 17:14
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено в 19:09
Футбол

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 18:24
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Зенит» в зимнее трансферное может пополниться полузащитником «Астаны»

С учетом травмы опорника Кристиана Нобоа и возможного ухода зимой из «Зенита» Леандро Паредеса в один из итальянских клубов, селекционный отдел «сине-бело-голубых» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы.
Обновлено в 17:04
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Компани: «Именно такой тренер как Сарри и был нужен Азару»

Не припомню, чтобы у Эдера было много подобного в карьере. Определенно, именно такой тренер и был ему нужен.
Обновлено в 14:22
Футбол

Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 15:41
Футбол

Защитник «МЮ» Дармиан зимой может перейти в «Фулхэм»

Итальянский футболист перешёл из «Торино» в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.
Обновлено в 19:59
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хетафе
Спортивный клуб
Профессиональный футбольный клуб Испании, который выступает в Ла Лиге. Команда располагается в одноименном городе Хетафе, который является пригородом столицы Испании города Мадрида.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное