«Леганес» — «Валенсия»: Черышев и Кравец начнут встречу с первых минутЧемпионат 05:21

«Леганес» и «Валенсия» объявили составы на матч 25-го тура испанской Примеры.

«Леганес» — «Валенсия»: Черышев и Кравец начнут встречу с первых минут

Спорт Елисеев стал вторым в биатлонной гонке преследования на ЧЕ Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Минске, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».

Армия и оружие ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.

Политика Порошенко случайно назвал Украину агрессором Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

Спорт Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

Общество Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Транспорт В России изменили правила посадки в самолет С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.

Происшествия Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором в последний день минувшего года в результате взрыва газа обрушился подъезд.

Политика В Молдавии начались выборы в парламент Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

Политика Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".

Происшествия Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.

Политика Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников» России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.

Музыка Скончался украинский композитор Лев Колодуб В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.

Политика Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.

Происшествия Назвала дочь в честь подруги: Кристина Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.

Спорт Тренер: Логинов не хотел отбирать место у биатлонистов сборной России на ЧЕ Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал вбросом информацию о том, что Александр Логинов не был заявлен для участия на чемпионате Европы из-за технических ошибок команды.

Политика В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.

Политика Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.