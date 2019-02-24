Футбол

«Леганес» — «Валенсия»: Черышев и Кравец начнут встречу с первых минутЧемпионат 05:21

«Леганес» и «Валенсия» объявили составы на матч 25-го тура испанской Примеры.
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Хавбек Черышев вошел в стартовый состав «Валенсии» на игру с «Леганесом»

Газета.Ru05:46

Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч против «Леганеса»

ProstoProSport05:06

Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч против «Леганеса»

Евро-футбол.ру05:10

Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на игру с «Леганесом»

Sportbox.RU05:01

Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на игру с «Леганесом»

Матч ТВ05:01

Черышев - в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Леганесом»

Спорт-Экспресс04:59

«Леганес» — «Валенсия»: Черышев и Кравец начнут встречу с первых минут

Чемпионат05:21
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Происшествия

BMW насмерть сбила пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Обновлено в 04:47
Спорт

Елисеев стал вторым в биатлонной гонке преследования на ЧЕ

Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Минске, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 17:11
Политика

Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова

Обновлено в 05:24
Спорт

Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.
Обновлено в 04:35
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

Обновлено в 03:22
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 05:37
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором в последний день минувшего года в результате взрыва газа обрушился подъезд.
Обновлено в 00:03
Политика

В Молдавии начались выборы в парламент

Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
Обновлено в 00:02
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией

Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Обновлено в 03:32
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.
Обновлено в 04:39
Политика

Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»

России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Музыка

Скончался украинский композитор Лев Колодуб

В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.
Обновлено в 05:41
Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Обновлено в 01:03
Политика

Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
Обновлено в 04:16
Спорт

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

Обновлено в 04:38
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Назвала дочь в честь подруги: Кристина

Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.
Обновлено вчера в 16:05
Спорт

Тренер: Логинов не хотел отбирать место у биатлонистов сборной России на ЧЕ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал вбросом информацию о том, что Александр Логинов не был заявлен для участия на чемпионате Европы из-за технических ошибок команды.
Обновлено в 04:12
Кино

В Лос-Анджелесе вручат премии «Оскар»

Обновлено вчера в 16:42
Политика

В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
Обновлено в 05:08
Политика

Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД, организовавшую стриптиз в отделении

Старший дознаватель управления МВД по Улан-Удэ была уволена после того, как она пригласила на праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, танцовщицу гоу-гоу.
Обновлено вчера в 11:13
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Родриго Морено Машадо
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Валенсия».
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