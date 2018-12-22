Футбол

Леганес — Севилья 1:1
Евро-футбол.ру
12:06

Леганес — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Бутарке
Микель Весга
5′
Аллан Ньом
17′
44′
Виссам Бен-Йеддер
46′
Габриэль Меркадо
46′
Франко Васкес
46′
Хесус Навас
Куинси Промес
Аллан Ньом
Родриго Тарин
49′
Рубен Перес
59′
62′
Габриэль Меркадо
Йорис Гнаньон
67′
Андре Силва
Хонатан Сильва
70′
76′
Андре Силва
Нолито
Гвидо Марсело Каррильо
Набиль Эль-Жар
79′
90′+1′
Виссам Бен-Йеддер
Во встрече 17-го тура испанской Примеры "Леганес" на своем поле принимал "Севилью". "Нервионцы" смотрелись в разы хуже своего соперника по ходу всего матча, однако сумели в меньшинстве сравнять счет уже в компенсированное арбитром время и спастись на "Бутарке".
Евро-футбол.ру12:06

Подробнее о событии

«Севилья» в компенсированное время вырвала ничью в матче с «Леганесом»

Советский спорт12:17

«Севилья» в меньшинстве вырвала ничью у «Леганеса»

Матч ТВ12:09

«Севилья» в меньшинстве вырвала ничью у «Леганеса», Промес отыграл 45 минут

Спорт-Экспресс12:09

Спасительный гол «Севильи» в концовке – в видеообзоре матча с «Леганесом»

Чемпионат13:23

«Леганес» – «Севилья»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 04:16

Леганес - Севилья прогноз на матч испанской Примеры: продлится ли беспроигрышная серия гостей?

Sport-placeвчера в 04:49

«Леганес» — «Севилья». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 23 декабря 2018 года

LiveSport.ru21 декабря в 22:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

Черышев прокомментировал победу над «Уэской»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (2:1).
Обновлено в 13:13
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 09:40
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»

«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
Футбол

В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро

Дом 29-летнего игрока ограбили, когда "ПСЖ" встречался с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов (28 ноября, 2:1). Тогда ущерб от кражи составил 600 тысяч евро.
Обновлено в 12:30
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол

Сансон продлил контракт с «Марселем»

«Марсель» продлил контракт с полузащитником команды Морганом Сансоном. Соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 12:42
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Обновлено в 07:16
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Обновлено в 07:22
Футбол

«Реал» назвал «Интеру» условия трансфера Модрича

"Реал" готов отпустить своего полузащитника Луку Модрича в "Интер", который проявляет заинтересованность в его подписании.
Обновлено в 12:09
Футбол

Гол Езбилиса помог «Виллем II» обыграть «Эммен»

"Виллем II" в выездном матче 17-го тура чемпионата Голландии одолел "Эммен" (2:0).
Обновлено в 13:00
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное