Футбол
Леганес — Севилья 1:1
Леганес — Севилья 1:1Евро-футбол.ру12:06
Микель Весга
|5′
Аллан Ньом
|17′
|44′
Виссам Бен-Йеддер
|46′
Габриэль Меркадо
|46′
Франко Васкес
|46′
Хесус Навас
Куинси Промес
Аллан Ньом
Родриго Тарин
|49′
Рубен Перес
|59′
|62′
Габриэль Меркадо
Йорис Гнаньон
|67′
Андре Силва
Хонатан Сильва
|70′
|76′
Андре Силва
Нолито
Гвидо Марсело Каррильо
Набиль Эль-Жар
|79′
|90′+1′
Виссам Бен-Йеддер
|48%
|Владение мячом
|52%
|76%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|6
|14
|Отборы
|16
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
28
Тарин
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
21
Перес
23
Весга
27
Родригес
10
Эль-Жар
26
Эн-Несири
1
Вацлик
21
Промес
24
Гнаньон
6
Каррису
3
Гомес
18
Эскудеро
7
Меса
5
Амаду
22
Васкес
9
Бен-Йеддер
8
Нолито
Севилья
Расстановка 5‑3‑2
Во встрече 17-го тура испанской Примеры "Леганес" на своем поле принимал "Севилью". "Нервионцы" смотрелись в разы хуже своего соперника по ходу всего матча, однако сумели в меньшинстве сравнять счет уже в компенсированное арбитром время и спастись на "Бутарке".
Евро-футбол.ру12:06
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«Леганес» — «Севилья». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 23 декабря 2018 года
LiveSport.ru21 декабря в 22:15
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