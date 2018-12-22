Футбол

Леганес — Севилья 1:1
Евро-футбол.ру
12:06

Леганес — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Бутарке
Микель Весга
5′
Аллан Ньом
17′
44′
Виссам Бен-Йеддер
46′
Габриэль Меркадо
46′
Франко Васкес
46′
Хесус Навас
Куинси Промес
Аллан Ньом
Родриго Тарин
49′
Рубен Перес
59′
62′
Габриэль Меркадо
Йорис Гнаньон
67′
Андре Силва
Хонатан Сильва
70′
76′
Андре Силва
Нолито
Гвидо Марсело Каррильо
Набиль Эль-Жар
79′
90′+1′
Виссам Бен-Йеддер
Во встрече 17-го тура испанской Примеры "Леганес" на своем поле принимал "Севилью". "Нервионцы" смотрелись в разы хуже своего соперника по ходу всего матча, однако сумели в меньшинстве сравнять счет уже в компенсированное арбитром время и спастись на "Бутарке".
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