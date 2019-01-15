Леганес – Реал Мадрид. Прогноз на матч Кубка Испании от эксперта LeaguelaneБукмекеры.рф вчера в 19:00

В среду, 16 января, в 23:30 (МСК) состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между футбольными клубами Леганес и Реал Мадрид. Игра пройдет в Леганесе на поле стадиона «Мунисипаль де Бутарке». Первый матч между этими клубами прошел в Мадриде и завершился уверенной победой Реала со счетом 3:0.

Леганес – Реал Мадрид. Прогноз на матч Кубка Испании от эксперта Leaguelane

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