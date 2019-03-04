Футбол
Леганес — Леванте 1:0ProstoProSport 16:49
Оскар Родригес
|13′
|30′
Эрик Кабако
Ресио
|44′
Диего Рейес
|65′
|66′
Эрик Кабако
Коке Морено
Гвидо Марсело Каррильо
Сабин
|67′
Диего Рейес
Родриго Тарин
|70′
Иван Куэльяр
|70′
|75′
Мозес Саймон
Рохер Марти
|82′
Рубен Везу
Димитрис Сиовас
|82′
Димитрис Сиовас
Хуанфран
|83′
|86′
Коке Морено
|86′
Джейсон
Родриго Тарин
|87′
Оскар Родригес
|90′+5′
|39%
|Владение мячом
|61%
|70%
|Процент точных передач
|81%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|5
|15
|Фолы
|10
|6
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 3‑5‑2
1
Куэльяр
15
Тарин
24
Омеруо
2
Хуанфран
12
Ньом
27
Родригес
21
Перес
8
Ресио
14
Кравец
25
Брэйтуэйт
18
Сабин
25
Фернандес
9
Марти
12
Коке
14
Везу
4
Робер
22
Луна
23
Джейсон
24
Кампанья
10
Барди
11
Моралес
2
Майораль
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании переиграли «Леванте» из Валенсии. Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 13-й минуте мяч забил Оскар Арнаис.
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