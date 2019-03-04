Футбол

Леганес — Леванте 1:0ProstoProSport 16:49

Леганес — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Оскар Родригес
13′
30′
Эрик Кабако
Ресио
44′
Диего Рейес
65′
66′
Эрик Кабако
Коке Морено
Гвидо Марсело Каррильо
Сабин
67′
Диего Рейес
Родриго Тарин
70′
Иван Куэльяр
70′
75′
Мозес Саймон
Рохер Марти
82′
Рубен Везу
Димитрис Сиовас
82′
Димитрис Сиовас
Хуанфран
83′
86′
Коке Морено
86′
Джейсон
Родриго Тарин
87′
Оскар Родригес
90′+5′
Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании переиграли «Леванте» из Валенсии. Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 13-й минуте мяч забил Оскар Арнаис.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Леганес» обыграл «Леванте» с помощью ошибки голкипера

Sport24.ru16:55

«Леганес» на своем поле обыграл «Леванте»

Советский спорт16:54

Чемпионат Испании. «Леганес» победил «Леванте»

Sports.ru01 марта в 05:35

«Леганес» обыграл «Леванте» в Примере

Чемпионат16:52

«Леганес» обыграл «Леванте»

Спорт-Экспресс16:52

«Леганес» с минимальным счетом обыграл «Леванте»

LiveSport.ru16:57

«Леганес» обыграл дома «Леванте», украинские футболисты не отличились

Матч ТВ16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Обновлено в 16:13
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Экономика

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
Обновлено в 16:01
Кино

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер после инсульта

Обновлено в 13:23
Политика

Антонов рассказал, как Россия ответит на размещение США ракет в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет.
Обновлено в 16:32
Политика

Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине.
Обновлено в 13:41
Политика

Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 г, но при ряде условий.
Обновлено в 16:22
Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Политика

Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»

«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

Обновлено в 10:44
Политика

Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В штате Джорджия объявили режим ЧП из-за торнадо

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выпустил в понедельник распоряжение о введении режима ЧП на территории штата для выделения государственных средств на борьбу с последствиями торнадо, обрушившегося на регион в воскресенье.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Злоумышленники напали на колледж в британском Лейленде

Полиции удалось задержать пятерых злоумышленников. Что стало причиной нападения, СМИ не сообщают.
Обновлено в 16:24
Политика

Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Общество

Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.
Обновлено в 16:13
Общество

Шнуров вступился за заявившего о «скотобазе» чиновника Роскосмоса

Обновлено в 14:13
Общество

В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм

Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.
Обновлено в 16:48
Политика

Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле

Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

У России генетическое неприятие войны, заявил Медведев

Россия генетически не приемлет войну, стремится иметь современное высокоточное оружие лишь как фактор сдерживания, так что "огородам" Люксембурга ничего не грозит, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 16:04
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Казани произошел крупный пожар на складе с древесиной

Склад с древесиной загорелся в Казани в ночь на вторник на площади 5,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Обновлено в 07:44
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:00
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Чуда не случилось: главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника санкт-петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 15:27
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное