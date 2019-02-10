Футбол
Леганес — Бетис 3:0Спорт-Экспресс 07:48
Юссеф Эн-Несири
|22′
Микель Весга
|26′
|28′
Антонио Барраган
Юссеф Эн-Несири
|36′
|46′
Зухаир Феддаль
Диего Лаинес
Кеннет Омеруо
|53′
Юссеф Эн-Несири
|66′
|69′
Хесе Родригес
Лорен Морон
|70′
Джовани Ло Чельсо
Андрес Гуардадо
Микель Весга
Рубен Перес
|72′
Ресио
|76′
Хуанфран
Диего Рейес
|77′
|80′
Хави Гарсия
Юссеф Эн-Несири
Майкл Сантос
|83′
|89′
Диего Лаинес
Мартин Брэйтуэйт
|90′+2′
|33%
|Владение мячом
|67%
|77%
|Процент точных передач
|86%
|8
|Удары в сторону ворот
|–
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|12
|22
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
4
Рейес
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
27
Родригес
8
Ресио
21
Перес
20
Сантос
25
Брэйтуэйт
13
Лопес
19
Барраган
12
Решел
3
Гарсия
22
Лайнес
2
Герреро
18
Гуардадо
14
Карвалью
34
Каптум
7
Леон
16
Морон
Бетис
Расстановка 5‑3‑2
"Леганес" обыграл "Бетис" (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе победителей хет-трик сделал Юссеф Эн-Несири. У гостей на 81-й минуте красную карточку получил бывший игрок "Зенита" Хави Гарсия.
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