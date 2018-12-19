Футбол

Ледяхов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Балтика»
ТАСС
04:41

Футбольный клуб "Балтика" расторг контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
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Игорь Анатольевич Ледяхов
Футболист
Бывший советский и российский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта СССР.
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