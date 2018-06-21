Экономика

Ледоколы на СПГ. Очередной этап конкурентной борьбы между «Звездой» и ОСК
Sudostroenie.info
03:46

Как отмечается в материалах пресс-службы кабмина, ледоколы будут строиться с учётом ввода в эксплуатацию до 2023 года. Ранее о планах участвовать в конкурсе на строительство четырёх ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ) сообщил гендиректор Выборгского СЗ, входящего в ОСК.
Sudostroenie.info03:46

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Медведев поручил проработать вопрос строительства 4 ледоколов для «Новатэка»

Rambler News Service00:18

Медведев поручил проработать вопрос обеспечения «Новатэка» четырьмя ледоколами к 2023 году

ТАСС00:03

Ледоколы на СПГ. Очередной этап конкурентной борьбы между «Звездой» и ОСК

Sudostroenie.info03:46
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Экономика

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