Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублейREGNUM 06:57
Со своей стороны гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил: "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению".
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За годы строительства ледокол резко подорожал.Ведомостивчера в 16:35
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Первые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» пройдут весной 2020 года
Телеканал Санкт-Петербург07:12
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Сотрудников аэропорта в Волгограде задержали за кражи из багажа
Сотрудники волгоградской транспортной полиции совместно с местным управлением ФСБ задержали восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани.
Обновлено в 11:53
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору арбуза
Обновлено в 06:15
Политика
Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Политика
Новые свидетели появились в деле о крушении MH17
Обновлено в 08:02
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Футбол
«Рома» объявила о переходе Манчини
В прошлом сезоне Манчини провел 30 матчей в серии А и забил пять голов. Читайте также: Защитник «Аталанты» прошел медосмотр для «Ромы»
Обновлено в 13:14
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Rainbow Six Siege, которая стала одним из самых продаваемых проектов последних пяти лет, а вовлечённость игроков продолжает расти, несмотря на «возраст» шутера.
Обновлено в 12:45
Экономика
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
Обновлено 15 июля в 08:04
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Более половины россиян хорошо относятся к Украине
По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных хорошо относятся к Украине (68%).
Обновлено в 08:09
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Футбол
Игроки «Болтона» отказались участвовать в товарищеском матче из-за невыплаты зарплаты
Товарищеский предсезонный матч «Болтона» против «Честера» был отменен, поскольку игроки одной из команд отказались от участия.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Соцопрос: В Раду проходят четыре партии
Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина в циничной лжи
Сегодня, 17 июля премьер-министр Британии Тереза Мэй, покидая свой пост, выступила с финальной речью.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно
В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07