Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублейREGNUM 06:57
Со своей стороны гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил: "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению".
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За годы строительства ледокол резко подорожал.Ведомостивчера в 16:35
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Первые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» пройдут весной 2020 года
Телеканал Санкт-Петербург07:12
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание матери тяжелобольного ребенка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с жительницей Москвы Еленой Боголюбовой, которую задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ после заказа в интернете препарата от судорог, необходимого ее тяжелобольному ребенку.
Обновлено в 08:30
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали водителя тягача, перевозившего «Бук», которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17, заявил заместитель начальника СБУ Виталий Маяков на брифинге для журналистов.
Обновлено в 08:41
Происшествия
СКР начал доследственную проверку полицейских по делу Голунова
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками столичной полиции в отношении журналиста, специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Подручный Шишкана сломал ногу силовику во время задержания
Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, один из его подручных нанес телесные повреждения силовику, и в отношении него возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Авто
Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото
Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала нежные чувства двухлетнего сына к девочке
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
По меньшей мере 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Khaama Press.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10