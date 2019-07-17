Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на "Виктора Черномырдина" дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал "Коммерсантъ".

с чего всё началось

Фактические затраты Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) на постройку дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" (ЛК-25) составили около 12 млрд рублей, что в полтора раза выше цены контракта. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

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