Ледокол «Урал» спущен на воду в ПетербургеПолитРоссия 25 мая в 09:10

Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.

Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

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