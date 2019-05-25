Политика
Ледокол «Урал» спущен на воду в ПетербургеПолитРоссия 25 мая в 09:10
Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
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НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского
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