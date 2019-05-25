Политика

Ледокол «Урал» спущен на воду в ПетербургеПолитРоссия 25 мая в 09:10

Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
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Атомоход «Урал» сошел на воду. Балтийский завод надеется выпустить еще два ледокола серии ЛК–60

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«Урал» сошел со стапелей: как атомный ледокол спустили на воду

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На спуске атомного ледокола «Урал» произошло небольшое ЧП

Петербургский дневник25 мая в 12:45

Якорная цепь рухнула во время спуска ледокола «Урал» в Петербурге. «Балтзавод»: зрителям ничего не угрожало

Фонтанка.Ру25 мая в 12:02

Атомный ледокол «Урал». Справка

Телеканал Санкт-Петербург25 мая в 13:12

НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского

Невские Новости25 мая в 08:48

На «Балтийском заводе» сегодня спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Gazeta.SPb25 мая в 00:27
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Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Русская православная церковь (РПЦ) возводит по три храма в сутки.
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Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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Лето в России начнется с жаркой погоды

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Экономика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей

В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

КНДР назвала Болтона «фанатиком войны»

В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
Обновлено в 01:06
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

«Аэрофлот» отменил вылет SSJ из Уфы в Москву

Причина случившегося не сообщается, пишет realnoevremya.ru. Напомним, это уже второй инцидент с рейсом SSJ в Уфе.
Обновлено в 03:32
Футбол

Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Владимир Шорников

Сегодня, 26 мая, ушел из жизни Владимир Шорников, кандидат медицинских наук, который занимал должность заведующего хирургическим отделением в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Космос

«Небесный поезд» Илона Маска сняли на видео в Башкирии

Обновлено вчера в 08:24
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Наука

Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет

Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено 25 мая в 15:34
Происшествия

Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре

Обновлено в 02:45
Баскетбол

Владелец «Кливленда» госпитализирован с подозрением на инсульт

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт был госпитализирован в воскресенье в Детройте с подозрением на инсульт, сообщает The Detroit Free Press.
Обновлено в 01:10
Политика

В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
Обновлено в 03:42
Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Политика

В Европарламенте озвучили прогноз распределения мест по итогам выборов

Большинство мест в Европарламенте по итогам выборов получат представители христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП) и социал-демократы.
Обновлено в 00:35
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Авто

Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером продаж

Кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, разойдясь тиражом в более чем 11 тысяч экземпляров, вновь стал бестселлером бренда и самым популярным SUV в Китае.
Обновлено вчера в 21:51
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Футбол

Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса

Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено вчера в 07:06
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
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