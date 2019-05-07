Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-ЙоркеГазета.Ru 03:20

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Исполнительница появилась на вечеринке в объемном розовом платье, шлейф которого несли несколько мужчин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Утянутая в латекс Кардашьян выглядит тростинкой рядом с перекаченной Лопес

Комсомольская правда10:20

В Нью-Йорке прошел бал Met Gala. Фотографии

Дождь05:06

Розовая ковровая дорожка: как были одеты гости Met Gala

РБК07:20

Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала

Российская газета05:51

Лучшие и худшие наряды Бала института костюма

Газета.Ru05:02

Американская певица нарядилась люстрой

Lenta.ru03:46

Ничто не слишком. Гости ежегодного бала Met Gala — 2019

ТАСС07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Обновлено в 07:00
Происшествия

Пресс-секретаря депутата Амосова оштрафовали на 20 тысяч рублей

Суд оштрафовал пресс-секретаря депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова на 20 тысяч рублей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Татарстане тотальный контроль введут еще на четырех дорогах

Обновлено в 06:50
Происшествия

На платной парковке в Кольцово с машины с тюменскими номерами сняли все четыре колеса

Обновлено в 09:57
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:16
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Здоровье

В Венгрии зафиксирована вспышка сибирской язвы

В Венгрии зафиксированы четыре случая заболевания сибирской язвой у людей и один у коровы.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Политика

Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Общество

Рестораторы хотят ввести платное бронирование столиков

Федерация рестораторов и отельеров предлагает ввести платное бронирование столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия».
Обновлено в 08:02
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Религия

7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родных

Обновлено в 03:31
Интернет

Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft

Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек

В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36
Общество

Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Новым руководителем ДЖКХ стал тоже опытный хозяйственник Александр Соловьев, который занимал пост замглавы департамента капремонта.
Обновлено в 05:29
Игры

9 мая Ubisoft отменит 20% скидку на предзаказы и свежие релизы в Uplay

Некоторые активные пользователи Uplay получили электронное письмо о том, что с 9 мая в магазине больше нельзя будет получать 20% скидку на предварительные заказы и свежие релизы в течение трёх месяцев после их выхода в обмен на 100 очков Ubisoft Club.
Обновлено в 05:26
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Хоккей

Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс»

Казанский "Ак Барс" и "Динамо Рига" сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.
Обновлено в 09:11
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Политика

Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины

"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное