Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-ЙоркеГазета.Ru 03:20
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Исполнительница появилась на вечеринке в объемном розовом платье, шлейф которого несли несколько мужчин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сегодня Стефани Джерманотте, более известной как Леди Гага, исполняется 33 года
Коммерсантъ Стиль02 мая в 20:01
Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
Комсомольская правдавчера в 20:00
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье
Бесплатную терапию начнут получать больше ВИЧ-инфицированных
Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
Обновлено в 04:14
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Единоборства
Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет
В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В метро Петербурга вагон окутало дымом из-за электронной сигареты
Во вторник, 7 мая, в одиннадцатом часу утра в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена произошло задымление.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Экономика
Проектное финансирование жилья позволит использовать маткапитал
Министерство строительства РФ в настоящее время готовит меры, благодаря которым обладатели материнского капитала смогут вложить свои средства в долевое строительство жилья с использованием эскроу-счетов.
Обновлено в 04:10
Политика
Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями
Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями "Земли Обетованной" заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен.
Обновлено в 02:32
Авто
Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Расчеты турецких С-400 обучат в России
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Общество
Люди раскрыли видения во время клинической смерти
Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
Лавров переговорил с главой МИД Канады
Глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей министров иностранных дел Арктического совета кратко обсудил ситуацию в Венесуэле с главой МИД Канады Христей Фриланд, а также обменялся парой фраз с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37