Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-ЙоркеИзвестия 05:28
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры. Одно из крупнейших светских событий Нью-Йорка состоялось в понедельник, 6 мая.
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Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
Комсомольская правдавчера в 20:00
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Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Экономика
«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей
Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины
Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты
Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite
Компания Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite.
Обновлено в 02:51
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов
6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Манчестер Сити» повторил 129-летний рекорд
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве
В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика
Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде
Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.
Обновлено в 04:36
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29
Общество
В Японии разрешили служащим приходить на работу без галстуков
С наступлением в Японии устойчивой теплой погоды служащие получили разрешение не использовать в своем рабочем гардеробе такой элемент как галстук.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Политика
«Новая эра Путина»: в Европе назвали достижения президента РФ
Уилсон заявил, что к этому моменту российский президент имел такой уровень доверия и уважения в российском обществе, который трудно достичь другим политикам.
Обновлено в 04:33