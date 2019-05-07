Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-ЙоркеГазета.Ru 03:20
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Исполнительница появилась на вечеринке в объемном розовом платье, шлейф которого несли несколько мужчин.
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Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
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