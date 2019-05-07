Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-ЙоркеИзвестия 05:28

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры. Одно из крупнейших светских событий Нью-Йорка состоялось в понедельник, 6 мая.

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

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