Шоу-бизнес
Рудковская пожелала Леди Гаге и Брэдли Куперу счастьяТелепрограмма вчера в 10:49
По слухам, причиной разрыва артистов стала певица Леди Гага, с которой Купер якобы закрутил роман на съемках фильма «Звезда родилась». Неожиданно, толпа россиянок завалила «коварную разлучницу» негативными комментариями на ее странице в Instagram. На ситуацию обратила внимание Яна Рудковская.
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Яна Рудковская пожелала счастья Леди Гаге и Брэдли Куперу после слухов об их романе
Актуальные Новости02:24
Яна Рудковская пожелала счастья начавшим жить вместе Брэдли Куперу и Леди Гаге
Вокруг ТВвчера в 09:18
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
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Обновлено вчера в 21:54
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Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое
Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.
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Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
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Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
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Обновлено в 10:28
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В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
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Футбол
Понкрашов подписал контракт с «Зенитом»
Российский защитник Антон Понкрашов подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 11:46