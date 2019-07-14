Шоу-бизнес

Леди Гага переехала жить к Брэдли КуперуWomanHit.ru 15 июля в 03:11

Под фото певицы появились негативные комментарии Буквально пару недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о расставании. Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
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Российские женщины атаковали Леди Гагу через социальные сети

Новая Кубань14 июля в 03:26

Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу

WomanHit.ru15 июля в 03:11

Россиянки гневно осудили Леди Гагу: "Верни Купера Ирке!"

Московский Комсомолец14 июля в 11:16

«Гага, верни Купера Шейк!»: фанаты Ирины Шейк засыпали гневными комментариями Леди Гагу

SM News14 июля в 03:38

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу: в Сети разразилась «война»

Газета Metro15 июля в 08:58

Раскрыты истинные причины расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера

Экспресс газета14 июля в 01:37

«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу

Пятый канал13 июля в 18:19
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Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
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Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Культура

Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ

Среди соискателей награды в 2019 году названы телеведущие Андрей Малахов, Михаил Швыдкой, Иван Ургант, Петр Толстой, Ольга Бузова, актеры Александр Петров, Владимир Машков, Евгений Миронов, Анна Чиповская, Яна Сексте.
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Происшествия

Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

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Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Политика

Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона

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Происшествия

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Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера

В районе полуострова Немецкий в Печенгском заливе пропали два дайвера.
Обновлено в 03:26
Политика

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
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«Челси» представил форму с российским триколором

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Общество

Китайские туристы могут уничтожить уникальный пляж во Владивостоке

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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

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Обновлено в 04:10
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

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Обновлено в 07:48
Происшествия

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Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Xiaomi представила молодежный смартфон Mi A3

Xiaomi на специальном мероприятии в Испании представила новый смартфон Xiaomi Mi A3.
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Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
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Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

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Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Спиновая жидкость была теоретически предсказана в 1973 году, и лишь в 2012-м ученые обнаружили первое вещество с таким состоянием.
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Политика

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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Леди Гага
Американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Изначально Гага работала в качестве штатного автора Interscope, но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Эйкона, с ней был подписан контракт на запись альбома.
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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр, певец и режиссёр. Лауреат премий «Грэмми» и BAFTA, семикратный номинант на премию «Оскар» и номинант на премию «Тони».
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