Шоу-бизнес
Леди Гага переехала жить к Брэдли КуперуWomanHit.ru 15 июля в 03:11
Под фото певицы появились негативные комментарии Буквально пару недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о расставании. Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
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«Гага, верни Купера Шейк!»: фанаты Ирины Шейк засыпали гневными комментариями Леди Гагу
SM News14 июля в 03:38
«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу
Пятый канал13 июля в 18:19
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Среди соискателей награды в 2019 году названы телеведущие Андрей Малахов, Михаил Швыдкой, Иван Ургант, Петр Толстой, Ольга Бузова, актеры Александр Петров, Владимир Машков, Евгений Миронов, Анна Чиповская, Яна Сексте.
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"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
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Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Xiaomi представила молодежный смартфон Mi A3
Xiaomi на специальном мероприятии в Испании представила новый смартфон Xiaomi Mi A3.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
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Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
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Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Спиновая жидкость была теоретически предсказана в 1973 году, и лишь в 2012-м ученые обнаружили первое вещество с таким состоянием.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы
Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием – BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.
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Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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