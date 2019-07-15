Шоу-бизнес

Леди Гага переехала жить к Брэдли КуперуWomanHit.ru 15 июля в 03:11

Под фото певицы появились негативные комментарии Буквально пару недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о расставании. Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
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Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу

OvideO.ru03:36

Брошенная Купером Ирина Шейк превращается в кошатницу

Версия.Инфо15 июля в 09:20

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу: в Сети разразилась «война»

Газета Metro15 июля в 08:58

Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу

WomanHit.ru15 июля в 03:11
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Культура

Серебренников стал почетным доктором французского университета

Обновлено в 13:44
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Лавров назвал условия отмены запрета на авиасообщение с Грузией

Восстановление авиасообщения с Грузией возможно только в случае стабилизации ситуации в стране, которая гарантирует безопасность гражданам России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
Обновлено в 00:29
Политика

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Авто

Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию

Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
Обновлено в 10:17
Экономика

Пассажиры попросили ФАС проверить сделку «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Представители организации попросили ФАС проверить сделку и принять меры в случае, если она нарушает антимонопольное законодательство.
Обновлено в 12:38
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Политика

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.
Обновлено в 14:15
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу

16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.
Обновлено в 10:30
Политика

Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Политика

Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен

Лицом ЕС впервые стала женщина, мать семерых детей и бывший врач, а затем политик, нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Обновлено в 01:18
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Политика

Володин допустил точечные изменения в Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Политика

Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото

Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Экономика

Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу

«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено 14 июля в 19:54
Здоровье

Клещи стали переносить еще одну болезнь

Список заболеваний, которые переносят клещи, пополнился еще одним, предупреждают шведские врачи.
Обновлено в 09:50
Политика

В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Общество

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
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Леди Гага
Американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Изначально Гага работала в качестве штатного автора Interscope, но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Эйкона, с ней был подписан контракт на запись альбома.
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Ирина Шейк
Российская модель
Российская супермодель и актриса.
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