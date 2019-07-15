Шоу-бизнес
Леди Гага переехала жить к Брэдли КуперуWomanHit.ru 15 июля в 03:11
Под фото певицы появились негативные комментарии Буквально пару недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о расставании. Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
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