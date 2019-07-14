Шоу-бизнес
Леди Гага переехала жить к Брэдли КуперуWomanHit.ru 15 июля в 03:11
Под фото певицы появились негативные комментарии Буквально пару недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о расставании. Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
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«Гага, верни Купера Шейк!»: фанаты Ирины Шейк засыпали гневными комментариями Леди Гагу
SM News14 июля в 03:38
«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу
Пятый канал13 июля в 18:19
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Политика
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Интернет
Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве
Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.
Обновлено в 15:01
Общество
Росстат зафиксировал ускорение убыли населения России
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), зафиксировала за первое полугодие 2019 года ускорение естественной убыли населения России.
Обновлено в 08:50
Экономика
«Роснефть» захотела не возвращать валютную выручку в страну
Ранее правительство одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства для смягчения требований по возврату экспортёрами валютной выручки.
Обновлено в 11:09
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Авто
Tesla снизила цены на Model 3 в Китае
Tesla снизила цены на свои седаны Model 3 по всему миру, в том числе в Китае, поскольку компания готовит пробный выпуск электромобиля на своей Gigafactory в Шанхае, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:23
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено в 03:03
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое
Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»
Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Футбол
Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки
Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Apple показала новые эмодзи из iOS 13
В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
Обновлено в 09:39
Музыка
Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра
На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ
В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Происшествия
CBS: прокуратура США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 16:47
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено в 14:50
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Экономика
Отели в Турции снизили цены туристов из России
Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Solaris
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей
В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
Обновлено в 08:21