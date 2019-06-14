Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»РИА Новости 12:21
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Технологии
ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group
Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Дивизия имени Дзержинского отмечает 95-летие со дня основания
В Подмосковье прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня создания дивизии имени Дзержинского.
Обновлено в 13:29
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Космос
НАСА: солнечная активность не станет помехой для полетов на Луну и Марс
Исследователи из НАСА заявили, что солнечная активность не помешает совершить астронавтам длительные комические перелеты (на Луну и Марс) в следующие 11 лет.
Обновлено в 06:54
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Политика
Почти три четверти россиян доверяют Путину
Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
Обновлено в 07:47
Хоккей
Джордан Эберле подписал новый контракт с «Айлендерс»
Форвард «Айлендерс» Джордан Эберле подписал новый контракт с командой.
Обновлено в 12:50
Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Общество
Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов
Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.
Обновлено в 07:05