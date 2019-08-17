Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Лопырева рассказала, какой контент она публикует в Instagram
Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова стала все чаще обращать внимание на стильные профили ведущих блогеров, которые публикуют только профессиональные кадры, в которых важны ракурс, свет и ретушь.
Обновлено в 15:09
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено в 16:27
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 13:42
Политика
«Яндекс» назвал слухами новость о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Компания «Яндекс» назвала слухами сведения о закрытии корпорацией своего новостного агрегатора «Яндекс.Новости» слухами.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Единоборства
Танковый биатлон завершился триумфом российской команды
Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены.
Обновлено в 14:33
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Экономика
Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%
В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено в 16:46
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Происшествия
ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом
Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк).
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Шойгу отметил вклад Армении в оказание помощи Сирии
Обновлено в 13:42
Футбол
Российские регбисты разгромно проиграли итальянцам
Сборная России лишь однажды принимала участие в Кубке мира в 2011 году, проиграв все 4 матча групповой стадии.
Обновлено в 16:37
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено в 16:54
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Происшествия
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок
Обновлено в 17:15
Гаджеты
Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
Обновлено в 18:04