Трижды несостоявшиеся закупки Ламивудина для лечения ВИЧ-инфицированных ставят под угрозу схемы лечения большинства пациентов. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

с чего всё началось

Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них - Ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов.

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

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