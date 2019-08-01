Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарстваLenta.ru 06:55

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
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Вадим Покровский
Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них - Ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов.
— Вадим Покровский, российский врачИнтерфакс 05:31
с чего всё началось

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