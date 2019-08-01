Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарстваLenta.ru 06:55
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
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Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них - Ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов.
— Вадим Покровский, российский врачИнтерфакс 05:31
с чего всё началось
Трижды несостоявшиеся закупки Ламивудина для лечения ВИЧ-инфицированных ставят под угрозу схемы лечения большинства пациентов. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Интерфакс05:31
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