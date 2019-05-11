Футбол

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствияМатч ТВ 12:10

В последнем туре чемпионата «Лечче» обеспечил себе путевку в высший итальянский дивизион. В игре заключительного, 38-го тура серии Б «Лечче» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:1. Благодаря этому команда набрала 66 очков и финишировала на втором месте в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лечче» спустя семь лет вернулся в итальянскую серию А

РИА Новости11:49

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

Sportbox.RU12:10

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

Матч ТВ12:10

«Лечче» вернулся в Серию А впервые за семь лет

RT на русском12:26

«Лечче» вернулся в Серию A спустя 7 лет

Sport24.ru11:05

«Лечче» вышел в Серию А впервые с сезона-2011/12

Бомбардир.ру11:50

«Лечче» вернулся в серию A спустя 7 лет

Sports.ru11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Политика

В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии

Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Спорт

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку

Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»

Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы

Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой

Компания Jonsbo представила новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая получила название CR-1000.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 13:29
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Культура

Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Обновлено в 12:35
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон в Черном море

Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 12:28
Космос

Всевидящие очи космоса: фотошпионаж

Обновлено вчера в 05:16
Общество

Бразильские ученые разработали нанолекарство от передозировки кокаином

Ученые Федерального университета штата Гояс (Бразилия) разработали нанопрепарат, способный предотвратить летальный исход после передозировки кокаином.
Обновлено в 12:50
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено в 13:05
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное