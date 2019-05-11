«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствияМатч ТВ 12:10

В последнем туре чемпионата «Лечче» обеспечил себе путевку в высший итальянский дивизион. В игре заключительного, 38-го тура серии Б «Лечче» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:1. Благодаря этому команда набрала 66 очков и финишировала на втором месте в турнирной таблице.

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

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