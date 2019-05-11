Футбол

«Лечче» спустя семь лет вернулся в Серию АProstoProSport 13:01

«Лечче» гарантировал себе место в высшем дивизионе итальянского футбола, Серии А, в следующем сезоне. В домашнем матче заключительного тура сезона Серии В «Лечче» дома победил «Специю» со счетом 2:1.
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«Лечче» вернулся в Серию A спустя 7 лет

Sport24.ru11:05

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

Sportbox.RU12:10

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

Матч ТВ12:10

«Лечче» спустя семь лет вернулся в итальянскую серию А

РИА Новости11:49

«Лечче» вернулся в Серию А впервые за семь лет

RT на русском12:26

«Лечче» вышел в Серию А впервые с сезона-2011/12

Бомбардир.ру11:50

«Лечче» вернулся в серию A спустя 7 лет

Sports.ru11:12
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Шоу-бизнес

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Происшествия

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При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
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Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

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Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Гаджеты

В HTC объяснили причину исчезновения смартфонов в JD.com и TMall

Как заявили в HTC, исчезновение ее смартфонов с JD.com и TMall связано с долгосрочной стратегией развития компании в Китае.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Ярославской области жертвами ДТП стали четыре человека

В управлении МВД по Ярославской области проинформировали о том, что в ДТП в регионе погибли четыре человека.
Обновлено в 14:17
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Политика

Адвокат Трампа отменил визит на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Кино

В московском метро поставили Железный трон из «Игры престолов»

На станции московского метро «Деловой центр» установили Железный трон в преддверии выхода пятой серии финального восьмого сезона американского телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:57
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Космос

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Хоккей

Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев

"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:04
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
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