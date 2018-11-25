Майк Уилсон размочил статистику первым проигрышем на профессиональном ринге, а побед у 35-летнего спортсмена 19 (8 – нокаутом). В сентябре Лебедев участвовал в рейтинговом бою. До этого он выходил на ринг только в июле 2017 года против Флэнагана в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA.

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