Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести поединок с российским боксером Денисом Лебедевым, чтобы сохранить титул. Однако в команде Усика пока не стали ничего говорить по поводу этого боя, который должен пройти до 10 марта 2019 года.

Команда Усика пока не проводила переговоры с Лебедевым по поводу боя

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