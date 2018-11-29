Политика

Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели отправился в Майами
Известия
07:09

«Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции», — заметил он. Депутаты Госдумы в рамках региональной недели встречаются с избирателями и представителями местной власти, проводят работу в своих избирательных округах.
Известия07:09
Сергей Неверов
Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее.
— Сергей Неверов, российский политикЭхо Москвы 10:16

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года.
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