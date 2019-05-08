Футбол
Лебедев: Кокорин и Мамаев понесли объективное наказаниеNews.ru 11:45
Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие тюремный срок, понесли заслуженное наказание. Они сознательно нарушили действующее законодательство и понесли за это вполне объективное наказание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Наука
Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек
Обновлено в 13:42
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Политика
СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом
Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:43
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Общество
Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро
Обновлено в 14:01
Политика
МИД заявил о готовности договариваться с США о ядерном разоружении
В конце апреля СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп поручил приступить к подготовке проекта нового трехстороннего ядерного соглашения, участниками которого должны стать Вашингтон, Москва и Пекин.
Обновлено в 14:26
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Хоккей
СКА подписал однолетний контракт с нападающим Олегом Ли
Российский нападающий Олег Ли заключил новый контракт с петербургским СКА.
Обновлено в 13:21
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки
Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53