Футбол

Лебедев: Кокорин и Мамаев понесли объективное наказаниеNews.ru 11:45

Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие тюремный срок, понесли заслуженное наказание. Они сознательно нарушили действующее законодательство и понесли за это вполне объективное наказание.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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