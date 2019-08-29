ФНЛ представила символическую сборную 10-го тура. В нее вошли футболисты из одиннадцати команд лиги.

Здоровье Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от должностей на время проверки.

Политика Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

Автоспорт Renault подтвердила контракт с Эстебаном Оконом Команда Renault официально заявила о подписании контракта с 22-летним французским гонщиком.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Технологии Неработающее приложение для Росстата обошлось в 65 млн рублей Новый дизайн сайта Росстата должен был появиться в апреле 2019 года.

Армия и оружие Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон» Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол Экс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол В составе «Спартака» Самедов становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России в 2017 году, сообщает телеканал «360».

Политика Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Происшествия В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.

Театры Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Футбол Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо» Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Политика Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.

Автоспорт Появился черновой календарь Формулы-1 на 2020 29 августа "Формула-1" опубликовала предварительный календарь на 2020 год, этапы включают 22 гонки за сезон в 8,5 месяцев, вместивший семь сдвоенных Гран При.

Политика Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.

Политика Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги Шамана из Якутии, идущего в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, остановила бурятская община «Тэнгэри».

Политика 70 лет назад СССР провел под Семипалатинском первое ядерное испытание 29 августа 1949 года группа советских ученых под патронажем Лаврентия Берии провела первое испытание атомной бомбы РДС-1.