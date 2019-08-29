Футбол

Матч ТВМатч ТВЛебеденко попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

ФНЛ представила символическую сборную 10-го тура. В нее вошли футболисты из одиннадцати команд лиги.
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Капитан «Ротора» вошёл в сборную тура ФНЛ

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Лебеденко попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

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Матч ТВ06:14

Денис Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

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