Футбол
Леандро Паредес покидает «Зенит»Радио Зенит 04:55
В составе французской команды Паредес будет выступать под восьмым номером, соглашение рассчитано до 2023-го года. За петербургский клуб 24-летний футболист провел 61 матч, в которых забил 10 мячей и сделал 15 результативных передач.
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