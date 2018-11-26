Футбол

Леандро Паредес поблагодарил болельщиков за титул игрока месяца
Спорт-Экспресс
вчера в 15:14

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес поблагодарил болельщиков клуба, признавших его лучшим игроком месяца в октябре. Хавбек в прошлом месяца провел за петербуржцев четыре матча, отметился голом и передачей. Перед игрой с "Ростовом" (2:0) он получил награду.
Спорт-Экспрессвчера в 15:14

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Леандро Паредес – болельщикам «Зенита»: Спасибо за то, что выбрали меня игроком месяца

Советский спорт00:55

Паредес — болельщикам: «Спасибо, что выбрали лучшим игроком «Зенита»

Sport24.ru00:35

Паредес – болельщикам: спасибо, что выбрали лучшим игроком «Зенита» в октябре

Чемпионат00:26

Паредес поблагодарил фанатов за титул игрока месяца «Зенита»

Газета.Ruвчера в 16:48

Паредес на русском поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком месяца

Матч ТВвчера в 15:35

Паредес на русском поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком месяца

Sportbox.RUвчера в 15:35

Леандро Паредес поблагодарил болельщиков за титул игрока месяца

Спорт-Экспрессвчера в 15:14
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Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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