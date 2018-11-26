Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес поблагодарил болельщиков клуба, признавших его лучшим игроком месяца в октябре. Хавбек в прошлом месяца провел за петербуржцев четыре матча, отметился голом и передачей. Перед игрой с "Ростовом" (2:0) он получил награду.

Спорт-Экспресс вчера в 15:14