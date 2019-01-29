Футбол
Леандро Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖREGNUM 05:08
Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешёл из «Зенита» во французский ПСЖ. Об этом 29 января сообщается на сайте клуба. Отмечается, что Паредес подписал контракт с парижским клубом до июня 2023 года.
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Общество
Замглавы Росгеологии уволен после скандала
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Суд арестовал похитителя картины Куинджи
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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
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В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime
Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime.
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Авто
Renault показал Clio нового поколения
Компания Renault представила компактный хэтчбек Clio пятого поколения, который получился меньше, но при этом вместительнее и легче предшественника.
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Обновлено вчера в 21:28
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail
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Общество
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Обновлено 26 января в 19:02
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Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Политика
Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
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Политика
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Обновлено в 07:44
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В Брянске обрушилась часть стены строящегося здания
Часть наружной стены строящегося здания обрушилась в Брянске, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
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Авто
Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra
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Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено в 03:22
Общество
«Метрострой» подал четыре иска к петербургским властям
Компания «Метрострой» подала четыре иска к дирекции транспортного строительства Петербурга, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 04:28
Спорт
Шахматист Крамник завершил карьеру
Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Транспорт
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Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном
Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
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Соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук и корпорацией "Росатом" будет подписано в Москве 7 февраля, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев на полях открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Обновлено в 08:10
Общество
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля.
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Наука
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Политика
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Обновлено вчера в 17:21
Авто
«УАЗ Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России
По информации специалистов аналитического агентства «Автостат», было установлено, что самым популярным среди машин такого типа оказался отечественный автомобиль «УАЗ Пикап».
Обновлено в 09:56