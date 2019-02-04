Леандро Паредес не смог помочь ПСЖ в своем дебютном матчеПетербургский дневник 02:20

В воскресенье, 3 февраля, в чемпионате Франции состоялся матч «Лиона» и ПСЖ, за который теперь выступает экс-зенитовец Леандро Паредес. Парижане забили уже на седьмой минуте встречи, отличился Ди Мария, но «Лион» не собирался сдаваться. На 33 минуте после точного удара Дембеле счет стал равным.

Леандро Паредес не смог помочь ПСЖ в своем дебютном матче

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