Футбол
Леандро Паредес: «Хочу вернуться в „Боку Хуниорс“»
Леандро Паредес: «Хочу вернуться в „Боку Хуниорс“»Матч ТВ21:50
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сообщил, что спортивный директор «Боки Хуниорс» Николас Бурдиссо предложил ему вернуться в команду. Аргентинец является воспитанником этого клуба.
Матч ТВ21:50
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Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено в 21:44
Космос
Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено в 13:29
Политика
Президент Бразилии допустил размещение в стране военной базы США
Бразилия может заключить с США соглашение о размещении на территории страны американской военной базы.
Обновлено в 22:14
Политика
В бундестаге предрекли ухудшение отношений с Россией в 2019 году
В 2019 году отношения между Россией и Германией ожидает резкое ухудшение, заявил уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе в интервью Pfälzische Merkur.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Спасательная операция в Магнитогорске завершена
Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения части дома в Магниторске, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено в 16:38
Политика
Арестованный в РФ американец также является подданным Великобритании
Как пишет газета The Times, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы проинформировать о статусе Уилана в качестве подданного Великобритании.
Обновлено в 21:54
Политика
Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»
Обновлено в 20:34
Политика
Помпео рассказал о планах США продолжить переговоры с Россией по ДРСМД
США собираются продолжить переговоры с РФ по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 19:20
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Палата представителей США проголосовала за бюджет без средств на стену
Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрило законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также.
Обновлено в 22:25
Происшествия
На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено в 15:42
Политика
Минкоммерции КНР назвало дату торговых переговоров с США
Торговые переговоры США и КНР пройдут в Китае 7-8 января. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 22:06
Политика
Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.
Обновлено в 21:25
Политика
В Бразилии выразили обеспокоенность учениями России в Венесуэле
Бразилии следует беспокоиться из-за связи властей России с «диктатурой» режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военного сотрудничества двух стран.
Обновлено в 21:10
Общество
Туристы покидают Таиланд из-за урагана «Пабук»
Курорты юга Таиланда покинули тысячи туристов, 4 января сообщает Bangkok Post. Причиной стал приближающийся к региону ураган «Пабук».
Обновлено в 19:21
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Аэропорты Лондона приобрели военное оборудование для борьбы с дронами
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Общество
Экс-банкиры из Credit Suisse арестованы по делу о дефолте Мозамбика
Дефолт Мозамбика В 2013-2014 годах Мозамбик взял около 2 млрд долларов в кредит у Credit Suisse и банка ВТБ.
Обновлено в 20:49
Политика
Правительство Ирландии подготовило законы на случай «жесткого» Brexit
В декабре 2018 года правительство Ирландии представило всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами.
Обновлено в 15:07
Космос
Уфолог обнаружил инопланетную базу огромных размеров
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении базы пришельцев, размеры которой поразили своей величиной.
Обновлено в 17:59
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» и шоу «Голос»
Объясняя ситуацию с "Голубым огоньком", Лоза заявил, что на Западе нет программ, которые устроили бы российского зрителя, поэтому на телевидении решили обратиться к формату, изобретенному 60 лет назад людьми, "которые умели что-то создавать".
Обновлено в 02:10
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Znak.com продолжает настаивать на версии теракта в Магнитогорске
Издание Znak.com продолжает настаивать на версии теракта в Магнитогорске.
Обновлено в 22:29